УЕФА приостановил все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил приостановить все предстоящие матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса. Об этом говорится в заявлении организации.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) March 13, 2020

17 марта УЕФА собирается провести встречу с представителями 55 ассоциаций-членов, чтобы обсудить дальнейшие действия на фоне пандемии.

Накануне СМИ сообщали, что УЕФА готовится объявить о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год. Он должен пройти в июне и июле на 12 стадионах различных стран мира, в том числе на «Газпром Арене» в Петербурге.

Ранее из-за коронавируса уже отменили этап Кубка мира по биатлону в Норвегии, матчи чемпионата Италии, чемпионат мира по фигурному катанию, а также перенесли гран-при Китая «Формулы-1». Многие спортивные мероприятия по всему миру решено проводить без зрителей.