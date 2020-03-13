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УЕФА приостановил все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Спорт

 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил приостановить все предстоящие матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса. Об этом говорится в заявлении организации.

17 марта УЕФА собирается провести встречу с представителями 55 ассоциаций-членов, чтобы обсудить дальнейшие действия на фоне пандемии.

Накануне СМИ сообщали, что УЕФА готовится объявить о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год. Он должен пройти в июне и июле на 12 стадионах различных стран мира, в том числе на «Газпром Арене» в Петербурге.

Ранее из-за коронавируса уже отменили этап Кубка мира по биатлону в Норвегии, матчи чемпионата Италии, чемпионат мира по фигурному катанию, а также перенесли гран-при Китая «Формулы-1». Многие спортивные мероприятия по всему миру решено проводить без зрителей.

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Теги:
уефа, футбол

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