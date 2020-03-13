В Болгарии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Народное собрание (парламент) Болгарии ввело в стране чрезвычайное положение на один месяц из-за распространения коронавируса. Решение было принято единогласно.

Введение чрезвычайного положения дает возможность местным властям закрывать на это время детские сады, школы, вузы, отменять общественные мероприятия и принимать другие необходимые меры. На сегодня в Болгарии подтверждено 23 случая заболевания, один человек скончался.

Премьер-министр Бойко Борисов заявил, что в создавшейся ситуации решающее значение будут иметь «дисциплина и мобилизация нации». По его словам, прогнозируемые потери экономики Болгарии от распространения коронавируса могут составить как минимум 3 млрд левов (1,5 млрд евро).

Помимо Болгарии, случаи коронавируса зафиксированы и в других странах Балканского полуострова – Сербии, Греции, Румынии, Северной Македонии, а также Словении, Хорватии и Республике Сербской (Босния и Герцеговина). Самое большое число зараженных среди этих стран в Греции, где коронавирус подтвердился почти у 100 человек.