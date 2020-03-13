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В Петербурге вводят режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Общество

Серафим Романов«Новая в Петербурге»

 

Правительство Петербурга и Ленинградской области готовит совместное постановление о мерах борьбы с COVID-19. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Смольного. 

13 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провели рабочую встречу, на которой приняли решение «консолидировать усилия в оказании помощи населению в медицинских организациях, расположенных на территории агломерации».

В текст постановления включат введение карантина в стационарах, дополнительную подготовку медицинского персонала к приему инфекционных больных, ревизию специального оборудования, ограничение численности массовых мероприятий, мониторинг цен на противовирусные препараты и усиление информирования жителей о профилактике инфекционных заболеваний. 

Всего c подозрением на коронавирус в Петербурге уже госпитализировали около 130 человек. Ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что не видит необходимости вводить в городе ограничения по проведению массовых мероприятий.

Теги:
коронавирус

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