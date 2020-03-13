«Меня самого это задевает и коробит»: Путин — о высоких зарплатах руководителей госкомпаний

Российский президент Владимир Путин заявил, что его задевают очень высокие зарплаты у руководства госкомпаний. Свое мнение он высказал в интервью ТАСС.

«Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен»,

— ответил он на вопрос о соотношении высокого уровня зарплат управленцев с тем фактом, что они работают в госкомпаниях и получают средства из бюджета. При этом, по словам Путина, это можно объяснить рыночной стоимостью услуг руководителей подобного уровня, а сами они поясняли, что нанимают много иностранных специалистов, которые «работают эффективно» и «чего-то стоят на международном рынке труда».

Путин отметил, что иностранным специалистам нужно платить адекватную рыночной зарплату, добавив, что нигде в мире руководители не получают меньше подчиненных.

Forbes в прошлом году считал, что за 2018 год больше всего на зарплаты сотрудникам потратила ГМК «Норильский никель» — она выплатила 6,8 млрд рублей 23 сотрудникам. На втором месте оказался Сбербанк (4,4 млрд рублей 18 сотрудникам), на третьем — «Газпром» (4,3 млрд рублей 17 сотрудникам).