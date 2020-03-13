Российские власти: женщины зарабатывают меньше мужчин из-за «традиционного внутрисемейного разделения труда»

Российские власти назвали «традиционное внутрисемейное разделение труда» одной из причин разрыва в размерах оплаты труда между мужчинами и женщинами. Об этом говорится в докладе для ООН, который составили при участии аналитического центра при правительстве России, Минэкономразвития, МИД, Росстата и других ведомств, пишет РБК.

В ежегодном докладе о достижении объявленных ООН 17 целей устойчивого развития отмечается, что в октябре 2017 года отношение средней заработной платы женщин к средней заработной плате мужчин в России составляло 71,7%: 32,6 тысячи рублей против 45,5 тысячи рублей.

Российские власти объясняют разницу тем, что к функциям женщин относится рождение детей, уход за ними и ведение домашнего хозяйства, поэтому они выбирают «ненапряженную» работу с соответствующей оплатой труда. Кроме того, по мнению авторов доклада, женщины выбирают работу в бюджетном секторе с высоким уровнем социальной защищенности, но с заниженными зарплатами.

Еще одна причина разницы в зарплатах кроется в неравномерном распределении женщин и мужчин по профессиям и должностям —сегрегации, которая в России составляет 36%, сообщают российские власти.

Говоря о проблемах обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, авторы доклада отмечают снижение количества преступлений, связанных с насилием в отношении женщин, а также отсутствии массовой практики женского обрезания. Так, по данным российских властей, такие случаи были зафиксированы в 2016—2018 годах в двух регионах страны.

По данным Росстата, в 2016 году от домашнего насилия в России пострадали 16 миллионов женщин. Согласно совместному исследованию «Новой газеты» и «Медиазоны», в России четыре из пяти женщин (79%), осужденных в 2016–2018 годах за умышленное убийство (ч. 1 ст. 105 УК), в действительности защищались от домашнего насилия.