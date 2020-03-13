Все региональные парламенты проголосовали за поправки в Конституцию

Парламенты всех 85 регионов России поддержали внесение поправок в Основной закон страны. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне стало известно, что Законодательные собрания более двух третей регионов России одобрили закон о внесении поправок в Конституцию. Именно это число (57 регионов) являлось необходимым минимумом для того, чтобы внести изменения в Основной закон страны. Последними проголосовали парламенты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы и Адыгеи.

Напомним, 11 марта Госдума и Совфед приняли поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным и специально созданной комиссией по внесению изменений в Основной закон страны.

В том числе, в проект закона включили определение брака как союза мужчины и женщины, пункты о недопустимости призывов к отчуждению частей территории России и о государствообразующем статусе русского народа. Теперь документ должны одобрить Конституционный суд и президент. Всенародное голосование по поправкам в Основной закон страны пройдет 22 апреля.