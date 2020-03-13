Сенаторы США попросили Евросоюз ввести санкции против Евгения Пригожина

Лидер демократической партии США Чак Шумер и четверо других сенаторов попросили Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина из-за опасений вмешательства в предстоящие выборы американского президента. Об этом сообщается на сайте комитета сената по иностранной политике.

«США и Европейский Союз должны объединиться в борьбе с этой общей угрозой и принять конкретные меры для изоляции Пригожина и связанных с ним компаний», — гооворится в письме к послу Европейского союза в США Ставросу Ламбринидису. Сенаторы призывают ЕС помочь «сдержать Кремль» от вмешательства в выборы в США.

Сенаторы напомнили, что спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший возможное вмешательство России в американские выборы 2016 года, обвинил «Агентство интернет-исследований» и Евгения Пригожина во вмешательстве в выборы с использованием фейковых аккаунтов в соцсетях.

Сам бизнесмен утверждал, что принадлежащие ему компании в американские выборы не вмешивались, Кремль также отрицает обвинения в свой адрес.