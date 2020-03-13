В Симферополе арестовали троих крымских татар, подозреваемых в участии в «Хизб ут-Тахрир»

Суд в Симферополе арестовал на два месяца крымских татар, задержанных по делу признанной в России террористической и запрещенной панисламистской партии «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает медиа-проект «Грати».

В СИЗО суд отправил Османа и Сейтумера Сейтумеровых, а также Рустема Сейтемеметова. Еще одному из задержанных за день до этого — Амету Сулейманову суд избрал домашний арест в качестве меры пресечения.

11 марта в городе Бахчисарай сотрудники ФСБ пришли с обысками по семи адресам. Оперативные мероприятия прошли также в доме ведущего телеканала ATR Сейтумерова, покинувшего Крым в 2018 году. Силовики заподозрили задержанных в участии в панисламистской партии «Хизб ут-Тахрир», их адвокаты заявили о нарушениях в ходе оперативных действий.

Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году и признал эту организацию террористической. Однако, по данным информационно-аналитического центра «Сова», представители этого религиозного движения, выступающего за объединение всех мусульманских стран, не имеют отношения к терактам.