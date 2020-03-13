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В Челябинске прошли одиночные экологические пикеты. Одну из участниц задержала полиция
Александр Шестаковспециально для «Новой»
У здания администрации губернатора Челябинской области сотрудники полиции задержали участницу экологического пикета Юлианну Павенину. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».
Активисты движения «Стоп ГОК» провели у правительственного здания серию одиночных пикетов. Они стояли с плакатами «В Челябинской области не исполняется экологический указ президента!», таким образом пытаясь обратить внимание прибывшего в Челябинск полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова на экологические проблемы города.
По словам задержанной Юлианны Павениной, полицейские посчитали, что она нарушила пятидесятиметровую дистанцию до другого участника одиночных пикетов, тем самым сделав пикет массовым. Сама она говорит, что дистанция была соблюдена.
Активистку доставили в РУВД по Центральному району Челябинска. Позже ее отпустили без протокола.