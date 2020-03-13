В Челябинске прошли одиночные экологические пикеты. Одну из участниц задержала полиция

У здания администрации губернатора Челябинской области сотрудники полиции задержали участницу экологического пикета Юлианну Павенину. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Активисты движения «Стоп ГОК» провели у правительственного здания серию одиночных пикетов. Они стояли с плакатами «В Челябинской области не исполняется экологический указ президента!», таким образом пытаясь обратить внимание прибывшего в Челябинск полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова на экологические проблемы города.

Юлианна Павенина. Фото: «ВКонтакте»

По словам задержанной Юлианны Павениной, полицейские посчитали, что она нарушила пятидесятиметровую дистанцию до другого участника одиночных пикетов, тем самым сделав пикет массовым. Сама она говорит, что дистанция была соблюдена.

Активистку доставили в РУВД по Центральному району Челябинска. Позже ее отпустили без протокола.