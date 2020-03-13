В Москве суд заочно приговорил экс-главу Банка Москвы к 14 годам колонии по делу о хищении

Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего главу Банка Москвы Андрея Бородина к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 2,5 миллиона рублей по делу о хищении 14,5 миллиарда рублей (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом сообщает «Коммерсант».

Четыре других фигурантов дела, признанные виновными в хищении 14,5 миллиарда рублей, также были заочно приговорены к срокам от шести до 12 лет колонии общего режима и штрафу. Так, заместитель Бородина Дмитрий Акулинин получил 12 лет лишения свободы и штраф в два миллиона рублей.

Напомним, Бородина и Акулина заочно арестовали в 2014 году. По версии следствия, Бородин выдавал кредиты подставным фирмам и аффилированным кипрским компаниям.

Сейчас Андрей Бородин проживает в Великобритании, где ему предоставили политическое убежище. Прокуратура Швейцарии разблокировала счета Бородина, решив, что Россия неспособна гарантировать справедливый суд. Кроме того,Бород ин также был исключен Интерполом из списка лиц, находящихся в международном розыске, как преследуемый по политическим мотивам.