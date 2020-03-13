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Один из основателей «Яблока» Владимир Лукин вышел из партии из-за голосования за поправки в Конституцию

Политика

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Один из основателей партии «Яблоко» и сенатор от Тверской области Владимир Лукин вышел из партии из-за голосования за поправки в Конституцию. Об этом стало известно из твиттера нижегородского отделения партии. 

«Перед голосованием в СФ по конституционному вопросу меня официально проинформировали о том, что исполнительная власть данной области приняла решение поддержать "поправку к Конституции" и поручает транслировать это решение в ходе предстоящего голосования», — говорится в опубликованном заявлении Лукина. 

Сам сенатор отметил, что личные взгляды никакого отношения к голосованию не имеют и заявил, что готов выйти из партии, так его голос «за» противоречит официальной позиции движения. Позже в «Яблоке» пояснили газете «Коммерсант», что Лукина признали «выбывшим» из партии до начала процедуры голосования в Совфеде. 

Лукин был депутатом Госдумы от партии «Яблоко» в период с 1994 по 2003 год, занимал пост зампреда нижней палаты парламента. Затем он был назначен уполномоченным по правам человека. Название партии «Яблоко» появилось из первых букв фамилий ее лидеров — Григория Явлинского, Юрия Болдырева и Владимира Лукина. 

Теги:
sn, яблоко, поправки в конституцию

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