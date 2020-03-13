У жены премьер-министра Канады подтвердили коронавирус

У жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Она чувствует себя хорошо, принимает все необходимые меры предосторожности, заболевание протекает в легкой форме», — говорится в заявлении офиса премьер-министра.

Отмечается, что Грегуар-Трюдо несколько дней назад вернулась из Лондона и почувствовала симптомы простуды. После этого ее супруг Джастин Трюдо ушел на карантин и стал работать из дома. У премьер-министра нет никаких симптомов заболевания.

В Канаде зафиксировали более 100 случаев коронавируса. Общее число зараженных коронавирусом уже превысило 130 тысяч человек, умерли от него почти пять тысяч, число вылечившихся превысило 66,8 тысяч человек.