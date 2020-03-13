В США освободили отсидевшую семь лет за раскрытие секретных документов WikiLeaks Челси Мэннинг

Бывший аналитик военной разведки и информатор WikiLeaks Челси Мэннинг покинула следственный изолятор города Александрия в штате Вирджиния. Под стражу ее заключили за отказ дать показания в суде по делу о причастности к передаче секретных документов, следует из опубликованного решения окружного суда штата.

Судья постановил освободить Мэннинг, признав, что суд больше не нуждается в ее показаниях по делу WikiLeaks. За несколько дней до этого адвокаты заявили, что их подзащитная пыталась покончить с собой. За решеткой активистка вновь оказалась в мае 2019 года после того, как решила не давать показания об утечках информации.

В 2013 году Мэннинг осудили на 35 лет: ее признали виновной в передаче дипломатических сообщений и конфиденциальных военных данных в WikiLeaks. Она провела в тюрьме 7 лет, после чего экс-президент Барак Обама подписал указ о ее помиловании.

В 2010 году американский военный Брэдли Мэннинг, который впоследствии сменил пол и имя, передал WikiLeaks более 700 тысяч военных документов, а также видеофайлы, касающиеся американской военной операции в Ираке.