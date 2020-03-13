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Что произошло за ночь 13 марта. Коротко
«Новая газета»редакция
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- Нью-Йоркская фондовая биржи закрылась с самым большим с 1987 года падением. Индексы США снизились более чем на 9% в ходе торгов на фоне распространения коронавируса. В частности, промышленный индекс Dow Jones потерял 2352,60 пункта, упав на 9,99%.
- Один из основателей «Яблока» сенатор Владимир Лукин покинул партию. «В заявлении он написал, что это связано с его голосованием по поправкам к Конституции, которое противоречит официальной позиции партии»,— объяснили такое решение в партии. Ранее Лукин проголосовал за поправки в Конституцию.
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Суд в США освободил отсидевшую семь лет за раскрытие секретных документов Челси Мэннинг, которую в мае 2019 года вновь арестовали из-за отказа давать показания по делу Wikileaks. Решение связано с постановлением суда, что показания Мэннинг больше не нужны. Ранее адвокаты заявляли, что у Мэннинг была попытка суицида, после чего ее госпитализировали.
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У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо подтвердили коронавирус. Отмечается, что Грегуар-Трюдо, которая несколько дней назад вернулась из Лондона и почувствовала симптомы простуды, чувствует себя хорошо. У самого Трюдо, который ранее ушел на карантин, нет никаких симптомов заболевания нет.
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