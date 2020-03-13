Что произошло за ночь 13 марта. Коротко

Суд в США освободил отсидевшую семь лет за раскрытие секретных документов Челси Мэннинг, которую в мае 2019 года вновь арестовали из-за отказа давать показания по делу Wikileaks. Решение связано с постановлением суда, что показания Мэннинг больше не нужны. Ранее адвокаты заявляли, что у Мэннинг была попытка суицида, после чего ее госпитализировали.