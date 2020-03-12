Минфин США ввел санкции против еще одной «дочки» «Роснефти» из-за сотрудничества с Венесуэлой

Министерство финансов США ввело санкции против швейцарской TNK Trading International, которая является дочерней компанией Роснефти. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

По данным министерства, TTI вместе с другой «дочкой» «Роснефти» Rosneft Trading (RTSA) в 2019 году выступали посредниками при экспорте нефти. В январе этого года TTI закупила около 14 миллионов баррелей сырой нефти у Petroleos de Venezuela (PdVSA), утверждают США.

Из-за санкций активы компании в США, а также контролируемые гражданами этой страны, должны быть заблокированы. Управление по контролю за иностранными активами потребовало свернуть все операции с RTSA и TTI до 20 мая.

Против Rosneft Trading санкции ввели в феврале. Тогда «Роснефть» заявила, что компания работает в Венесуэле в соответствии с международным правом и национальным законодательством.