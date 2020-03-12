Президент Франции объявил о закрытии детсадов, школ и университетов с 16 марта из-за распространения коронавируса

Вечером в четверг, 12 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телевизионным обращением к нации по поводу ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

Французский лидер объявил о закрытии всех школ, детских садов и университетов с понедельника, 16 марта, «вплоть до нового распоряжения». Макрон также попросил всех людей старше 70 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, оставаться по возможности дома и призвал всех французов сократить перемещения, а работодателей — по максимуму обеспечить возможность удаленной работы для сотрудников.

Телеобращение Макрона. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

«Мы только в самом начале эпидемии, которая усиливается и набирает обороты и так — "повсюду в Европе", — сказал Макрон. — Эта эпидемия, которая коснулась всех континентов и ударила по всем европейским странам — самый серьезный санитарный кризис, который Франция знавала за последнее столетие».

«Правительство мобилизует все наши финансовые возможности, чтобы взять под опеку всех заболевших, чтобы спасти жизни, сколько бы это ни стоило», — пообещал Макрон, подчеркнув, что ответ будет также и «на европейском уровне». Он отметил, что Европейский Центробанк дал сегодня «первый ответ», но позже, по его словам, последуют и политические решения на уровне Европы. Макрон пообещал «завтра же» обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, «чтобы предложить ему исключительную инициативу для членов G7, потому что он сейчас там председательствует».

«Наши ученые <...> работают над несколькими решениями по поиску лечения, в Париже, в Марселе <...>, и я надеюсь, что в ближайшие недели, в ближайшие месяцы, мы получим первые средства, которые сможем произвести массово. У Европы есть все козыри чтобы подарить миру антидот против Covid-19», — заявил французский лидер.

Президент также призвал граждан к ответственному поведению: «Я рассчитываю, что вы будете соблюдать "санитарные меры предосторожности", которые сегодня «все еще слишком мало соблюдаются», — отметил Макрон. Он перечислил следующие из них: «мыть руки тщательно при помощи мыла или антисептических гелей», «здороваться, не целуясь и не пожимая рук, чтобы не передавать вирус», «держаться на расстоянии друг от друга». «Эти меры могут казаться пустяковыми. Но они спасают жизни. Вот почему, мои дорогие сограждане, я торжественно призываю вас их выполнять», — сказал президент.

Макрон также отметил, что «после совещания с учеными», решил не отменять муниципальные выборы, которые должны состояться 15 и 22 марта. Кроме того, президент не стал объявлять наивысший, 3-й уровень эпидемиологической опасности. В то же время он объявил о продлении на два месяца так называемого «зимнего перемирия», во время которого нельзя лишать жилья даже тех, кто за него не платит (в этом году период закончится не 31 марта, а 31 мая).

«Правительство позднее объявит (о новых) мерах, касающихся массовых собраний», — пообещал президент. Он не стал объявлять о закрытии границ, однако не исключил, что они могут быть приняты, «когда это будет уместно».

«Я рассчитываю на всех и каждого, на то, что мы будем нацией. Что будет проявлено благородство душ, позволявшее Франции в прошлом преодолевать самые тяжелые испытания. <…> Мы будем держаться все вместе. Да здравствует Республика, да здравствует Франция!», — закончил свое выступление Макрон.

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Цель этого выступления – «успокоить французов» в «момент беспрецедентного санитарного кризиса с беспрецедентными экономическими последствиями», отметила накануне официальный представитель правительства Сибет Ндиай.

Перед выступлением Макрона источники AFP в правительстве заверили, что президент предложит «сильные меры» -- как эпидемиологические, так и экономические.

За два часа до телеобращения биржи в Европе закрылись в огромном минусе – в частности, парижский индекс CAC40 показал самое сильное падение за всю свою историю (с 1987 года), обвалившись на 12,28 %.

Биржи отреагировали на заседание Европейского Центробанка и заявление его главы Кристин Лагард, предупредившей, что Европу ждет «экономический шок», который может стать «мощнейшим» в случае, если власти не примут «надлежащих мер».

Франция сейчас третья страна Европы по числу случаев заражения коронавирусом – согласно последним данным Минздрава, в ней зарегистрировано около 2900 заболевших. Больше только в Испании – около 3000 и в Италии – более 10 000.

При этом, как отметила газета Le Monde, во Франции вирус распространяется с той же скоростью, что и в Италии – только с отставанием примерно в десять дней. При этом в Италии умерло уже более 1000 человек, во Франции – 61.

Инфографика: Le Monde

С 28 февраля во Франции был введен «уровень 2» эпидемиологической угрозы. Следующий за ним «уровень 3» является самым высоким. После объявления «уровня 2» особые меры были приняты в «очагах» эпидемии в нескольких департаментах (там закрыли школы и запретили любые собрания). Кроме того, по всей стране были запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях – сначала с участием более 5 тысяч человек, затем эту цифру постепенно снизили до 1000.

Сегодняшнее телеобращение Макрона – первое с момента начала кризиса. В предыдущие дни президент совершил четыре специальных визита, связанных с борьбой с распространением эпидемии (в частности, посетил больницы и дом престарелых в Париже, призвав французов «беречь старших» и, по возможности, не навещать их в ближайшее время, чтобы не подвергать риску заражения).

Кроме того, он провел в Елисейском дворце несколько заседаний Совета обороны и безопасности, посвященных вопросу COVID-19 – последний раз это произошло сегодня, за несколько часов до телеобращения.

Перед выступлением Макрон также собрал членов Научного совета, созданного накануне Минздравом для выработки медицинских решений в ответ на эпидемию.