НХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за ситуации с коронавирусом

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила регулярный чемпионат сезона 2019/20 из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

«После вчерашних новостей о том, что у игрока НБА (Национальной баскетбольной ассоциации – ред.) был положительный результат на коронавирус, и, учитывая, что наши лиги делят так много помещений и раздевалок, больше нецелесообразно пытаться продолжать играть в это время», – говорится в заявлении комиссара НХЛ Гари Беттмана.

Он отметил, что игры возобновятся, «как только это будет уместно и разумно».

НБА накануне объявила о том, что регулярный чемпионат приостановлен. СМИ рассказывали, что коронавирусом заразились двое игроков команды «Юта Джаз».

Общее число зараженных коронавирусом, появившемся в китайском городе Ухань, уже превысило 130 тысяч человек, умерли от него более 4,5 тысяч, число вылечившихся превысило 66,8 тысяч человек. На втором месте после Китая по числу заболевших находится Италия, где от COVID-19 скончались больше тысячи человек, более 12,8 тысячи заражены.