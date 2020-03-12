Челябинский журналист обвинил охранников металлургической компании в насильном удерживании на стройке

Журналист челябинского издания «Курс дела» Андрей Попков обвинил охранников комбината «Мечел» в том, что его и депутата Центрального района Челябинска Романа Никитина насильно удерживали на стройплощадке, где ведется реконструкция моста, ведущего из Металлургического района города в поселок Аэропорт.

«Мы с депутатом Никитиным поехали к "Мечелу" поснимать видео, какое там чистое небо образовалось в день приезда полпреда Цуканова, — рассказал Попков «Новой газете». — Поехали со стороны Коксохима и увидели, что мост, находящийся на ремонте, ничем не ограничен, ворота открыты. И мы, собственно, заехали туда, ведь ничем не огорожено и никаких запрещающих знаков нет. Более того, у меня есть документ, подписанный заместителем мэра Рыльской, о том, что никаких ограничений по съемке на данном объекте нет».

По словам журналиста, когда они с депутатом заехали на мост, появились люди, похожие на охранников, и закрыли за их автомобилем ворота. После этого подошел неизвестный и, не представившись стал спрашивать у Попкова и Никитина, кто они такие и зачем они снимают. Собравшиеся стали кому-то звонить, после чего на место приехал еще один мужчина.

«Он тоже не захотел нам представиться и отказался открывать нам ворота, дав поручения охранникам нас не выпускать. Мы требовали открыть и выпустить нас. Они встали перед машиной и не выпускали нас. 20 минут они с кем-то активно общались по телефону. Мы за это время успели вызвать наряд полиции, который не приехал. Только после того как мы стали их снимать и объяснять им, что они совершают преступление, они кому-то позвонили и после этого открыли нам ворота», — сообщил журналист.

Попков отметил, что территория моста является муниципальной собственностью, при этом охранной деятельностью на объекте занимается охрана «Мечела».

По факту инцидента журналист подал заявление в полицию.

В феврале этого года охранники «Мечела» задерживали сотрудников челябинского штаба Навального, которые планировали снять смог от труб металлургического комбината.

Александр Шестаков — для «Новой»