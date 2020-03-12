Депутаты Мосгордумы поддержали поправки к Конституции

Депутаты Московской городской думы (МГД) приняли поправки к Конституции на внеочередном заседании. В поддержку выступили 26 депутатов, против проекта проголосовали 11 человек, еще трое воздержались.

По словам депутата от фракции «Справедливая Россия» Михаила Тимонова, информация о проведении заседания по поправкам и создании соответствующей комиссии появилась только вчера вечером. Материалы к заседанию были разосланы депутатам менее чем за 16 часов до начала заседания.

«Регламент предусматривает, что депутаты направляют предложения по закону Российской Федерации о поправке в Конституцию в комиссию не позднее десяти дней с момента поступления закона в Думу. Закон поступил вчера, у нас есть еще десять дней на выдачу предложений. В противном случае права депутатов и регламент будут грубо нарушены. Это означает, что решение Мосгордумы будет нелегитимным, — заявил депутат.

Депутат Дарья Беседина добавила к его словам, что регламент Думы предусматривает вынесение постановления в течение 30 дней со дня поступления закона из Совета Федерации. В целом региональные заксобрания могут рассматривать поправки к Конституции до года.

Заседание по поправкам продлилось семь часов. На него Беседина пришла в футболке надпись «обнулись» с диэрезисом (знак над гласным в виде двух точек — ред.) над «о». Депутаты от «Единой России» сочли футболку оскорбительной и увидели на ней ненормативную лексику. Кроме того, Беседина внесла в 50 поправок к проекту постановления МГД. Некоторые из них предполагали добавить в документ пункт о том, что президентом России может быть человек с рейтингом в «Яндекс.Такси» не ниже 4,9, а также внести в нее фразу «денег нет, но вы держитесь». Поправки Бесединой в итоге отклонили.

Вчера Госдума в третьем чтении приняла поправки в Конституцию. Помимо добавления в Основной закон определения брака как союза мужчины и женщины, а также поправки о государствообразующем статусе русского народа, парламентарии поддержали идею Валентины Терешковой об обнулении предыдущих президентских сроков. Поправка позволит Владимиру Путину снова стать кандидатом в 2024 году. Позже документ одобрили члены Совета Федерации.

Сегодня законопроект рассматривают региональные законодательные собрания. Еще днем стало известно, что обсуждения прошли в 62 из 85 регионов страны, что составляет две трети от общего субъектов. Этого достаточно, чтобы направить поправки для проверки в Конституционный суд России, а затем для подписания президенту. Ранее сообщалось, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля, но в Госдуме допустили перенос даты.