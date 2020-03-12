В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки коронавирус COVID-19 обнаружили еще у шести человек, пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб. Число подтвержденных случаев на территории страны достигло 34.

В штабе отметили, что четверо новых зараженных находятся в Москве, еще по одному — в Краснодарском крае и Калининграде. Столичные власти уточнили, что трое заболевших вернулись из Италии тем же рейсом, что и другие двое человек, у которых ранее подтвердился COVID-19. Один из новых зараженных находится в городской инфекционной больнице №2, еще двое — в медучреждении в Коммунарке.

Из-за ситуации с коронавирусом на территории Москвы, Подмосковья и Липецкой области введен режим повышенной готовности. В первых двух регионах запрещены массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек. «Коммерсант» рассказывал, что суд в Москве постановил депортировать на родину десятки китайских граждан из-за нарушения карантина по коронавирусу.