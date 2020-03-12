Россия временно запретила въезд гражданам Италии из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о временной приостановке пропуска через границу граждан Италии из-за ситуации с новым коронавирусом.

Ограничение начнет действовать с 00:00 13 марта. Помимо граждан Италии ограничение распространится и на других иностранцев, которые едут из этой страны на территорию России. Исключением из этого станут граждане стран-членов Евразийского экономического союза, а также экипажей самолетов, членов официальных делегаций и людей с видом на жительство в России.

МИД также должен приостановить прием документов на рабочие, частные, учебные, туристические и транзитные визы от граждан Италии и тех, кто живет на ее территории.

Италия находится на втором месте после Китая по числу заболевших коронавирусом. Там заразились более 12 тысяч человек, 827 скончались от COVID-19. В стране закрыты бары, рестораны, салоны красоты и все магазины, кроме продуктовых.

Из-за ситуации с коронавирусом Россия накануне решила приостановить с 13 марта авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией. Исключением стали рейсы Москва-Берлин, Москва-Мюнхен, Москва-Франкфурт-на-Майне, Москва-Рим, Москва-Барселона, Москва-Мадрид и Москва-Париж. Речь идет о перелетах в обе стороны.