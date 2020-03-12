Ингушское МВД обязали выплатить 1,5 млн рублей матери погибшего от пыток мужчины

Верховный суд Ингушетии обязал республиканское управление МВД выплатить 1,5 млн рублей жительнице города Сунжи Лемке Далиевой, матери 50-летнего Магомеда Далиева, который погиб в результате пыток в Центре по противодействию экстремизму. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

После заседания представляющий интересы Лемки Далиевой адвокат Андрей Сабинин заявил, что не удовлетворен решением суда. «Взысканная сумма крайне незначительна», — заявил он. Сторона защиты в ходе заседания требовала взыскать в пользу матери погибшего 15 млн рублей. Решение Верховного суда республики Андрей Сабинин намерен обжаловать в ЕСПЧ.

Магомед Далиев вместе с супругой Марем Точиевой были задержаны 15 июля 2016 года в собственном доме в городе Карабулака. Сотрудники полиции заподозрили их в нападении на офис Россельхозбанка в Сунже. На допросе к обоим задержанным применялась сила. Марем Точиева впоследствии свидетельствовала, что на голову ее мужу надевали пакет, били током.

В июле 2018 года гарнизонный военный суд в Нальчике приговорил шестерых фигурантов дела о смерти Магомеда Далиева — бывших сотрудников Центра «Э», ФСБ и полиции — к срокам от 3 до 10 лет колонии, а еще одного — к условному сроку.

Артур Боков