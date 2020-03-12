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Ингушское МВД обязали выплатить 1,5 млн рублей матери погибшего от пыток мужчины
«Новая газета»редакция
Верховный суд Ингушетии обязал республиканское управление МВД выплатить 1,5 млн рублей жительнице города Сунжи Лемке Далиевой, матери 50-летнего Магомеда Далиева, который погиб в результате пыток в Центре по противодействию экстремизму. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».
После заседания представляющий интересы Лемки Далиевой адвокат Андрей Сабинин заявил, что не удовлетворен решением суда. «Взысканная сумма крайне незначительна», — заявил он. Сторона защиты в ходе заседания требовала взыскать в пользу матери погибшего 15 млн рублей. Решение Верховного суда республики Андрей Сабинин намерен обжаловать в ЕСПЧ.
Магомед Далиев вместе с супругой Марем Точиевой были задержаны 15 июля 2016 года в собственном доме в городе Карабулака. Сотрудники полиции заподозрили их в нападении на офис Россельхозбанка в Сунже. На допросе к обоим задержанным применялась сила. Марем Точиева впоследствии свидетельствовала, что на голову ее мужу надевали пакет, били током.
В июле 2018 года гарнизонный военный суд в Нальчике приговорил шестерых фигурантов дела о смерти Магомеда Далиева — бывших сотрудников Центра «Э», ФСБ и полиции — к срокам от 3 до 10 лет колонии, а еще одного — к условному сроку.
Артур Боков