Власти Подмосковья отменили массовые мероприятия и посоветовали переводить сотрудников на дистанционную работу

С 13 марта в Подмосковье вводится режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса. Подписанное губернатором Московской области Андреем Воробьевым постановление опубликовано на сайте администрации региона.

На территории Подмосковья также запрещается проведение массовых мероприятий с численностью более пяти тысяч человек. Власти советуют работодателям помочь сотрудникам в организации двухнедельной самоизоляции, если те вернулись из Китая, Италии, Ирана, Франции или других стран, где зафиксированы случаи заболевания COVID-19. Сотрудников подмосковных компаний также рекомендуется перевести на дистанционную работу.

Региональный Минздрав должен контролировать соблюдение местными жителями режим домашнего карантина. Кроме того, министерству поручено привести в готовность медицинские учреждения, обеспечить их необходимыми лекарствами и оборудованием.

Ранее режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса ввели в Москве, мэр столицы Сергей Собянин также запретил проводить мероприятия, где ожидаются более пяти тысяч участников. По последним данным, на территории России выявлено 28 случаев заболевания COVID-19. Накануне шесть случаев обнаружили в Москве, еще два — в Подмосковье.