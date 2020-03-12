Власти Москвы не согласовали митинги против поправок в Конституцию на проспекте Сахарова

Власти Москвы отказались согласовать митинги против поправок в Конституцию, которые планировалось провести на проспекте Сахарова 22 марта.

Заявки на проведение акций 21 и 22 марта подавало движение «Гражданское общество» под руководством либертарианца Михаила Светова, а также кампания «НЕТ».

После указа мэра столицы Сергея Собянина о запрете на проведение публичных мероприятий численностью более 5 тысяч человек из-за коронавируса «Гражданское общество» изменило заявленное количество участников с 25 до 4,5 тысяч, однако мэрия «все равно не согласовала заявку без объяснения причин», говорят в движении. «Из-за карантина нужно отменять голосование, на которое придут заражаться миллионы, а не митинг в обход собственных правил», — считают в «Гражданском обществе».

В свою очередь представители кампании «НЕТ» решили подать новую заявку в мэрию на проведение митинга 22 марта в Новопушкинском сквере на 4900 участников.

«Проводить мероприятие с таким числом участников на огромном проспекте Сахарова нам кажется нецелесообразным, а вот Новопушкинский сквер для выражения своего несогласия с узурпацией власти президентом Путиным 5 тысячами людей, подходит идеально. Не видим причин для отказа со стороны мэрии и начинаем готовить митинг», — рассказали «Новой газете» в кампании «НЕТ».

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт кампании «НЕТ», на котором шел сбор подписей против поправок в Конституцию. На момент блокировки сайта подписи «против конституционного переворота и узурпации власти» оставили более 50 тысяч человек. Отмечалось, что цель кампании «НЕТ» — «добиться, чтобы как можно больше граждан России высказались против на «голосовании» по поправкам в Конституцию».