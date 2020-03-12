Суд прекратил два административных дела в отношении уральцев, выступавших против карантинного центра по коронавирусу

Сосновский районный суд Челябинской области закрыл два административных дела в отношении жителей поселка Рощино, выступавших против размещения в санатории «Утес» (находится в соседней с поселком деревне Ужовка) карантинного центра по коронавирусу. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

«Нельзя привлекать граждан за участие пусть и в несогласованном, но спонтанном мероприятии, мирном собрании, на котором граждане высказывали опасения и сомнения по поводу размещения карантина в центре, не приспособленном для этого, что могло причинить в свою очередь вред жизни и здоровью этих граждан и их близким, — рассказал «Новой газете» адвокат «Агоры» Андрей Лепехин, представляющий интересы жителей.

Он отметил, что суд услышал доводы ответчиков и отказался наказывать граждан. Защитник напомнил, что в решениях ЕСПЧ содержится тезис о важности проявления властями толерантности по отношению к мирным собраниям даже тогда, когда они могут вызвать некоторое нарушение обыденной жизни.

6 марта суд так же закрыл дело в отношении первой фигурантки дела о незаконном участии в несанкционированном митинге у санатория «Утес» в деревне Ужовка Челябинской области.

9 февраля 2020 года несколько десятков жителей села Ужовка и поселка Рощино перекрыли дорогу к санаторию, не пустив туда автомобиль с прибывшими на карантин. Жители отмечали, что санаторий находится вблизи жилых домов, школ и детских садов. Из-за протестов минздрав Челябинской области принял решение не размещать карантинный центр в «Утесе».