World Athletics оштрафовал Всероссийскую федерацию легкой атлетики на 10 млн долларов за допинговые нарушения

Совет Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) оштрафовал Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится на сайте организации.

Также World Athletics ограничила до десяти число спортсменов в нейтральном статусе, которым разрешено участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио и в других международных и европейских соревнованиях по легкой атлетике. При этом Совет решил не ограничивать число атлетов, участвующих в однодневных соревнованиях, если ВФЛА до 1 июля выплатит первую часть штрафа в пять миллионов долларов.

Кроме того, World Athletics определил новые критерии для восстановления ВФЛА. В частности, Всероссийская федерация должна создать специальную комиссию с собственным финансированием, в которую войдут не менее двух экспертов от World Athletics и еще два — от ВФЛА.

В ноябре независимая структура Athletics Integrity Unit отстранила от работы президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и исполнительного директора организации Александра Паркина. Их заподозрили во вмешательстве в расследование дела российского прыгуна Данила Лысенко, которому запретили участвовать в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. В конце января 2020 года Минспорта России приостановило госаккредитацию ВФЛА.