Десятки китайских граждан депортируют из Москвы за нарушение карантина по коронавирусу

В Москве около сотни китайских граждан ожидают депортации на родину за нарушение карантина по коронавирусу. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на картотеку Мосгорсуда.

Издание приводит случай студента МГУ Фу Канцяо, которому 11 февраля вручили постановление с требованием организовать домашний карантин. По словам студента, его коллега неверно перевел ему документ, и тот решил, что как минимум один раз может покинуть жилье до окончания срока изоляции. В итоге на Канцяо составили протокол о нарушении правил режима пребывания в России иностранцем. Суд оштрафовал гражданина КНР и постановил выдворить его из страны.

Студентка Го Тецзюнь, которую также задержали за нарушение карантина, рассказала, что сделала это вынужденно. По словам девушки, у нее не было высокой температуры, поэтому она решила сходить в магазин. Прилетевший на учебу в Москву Ли Цзиньчжэ утверждал в суде, что не понял важности постановления о карантине и потому поехал в университет. Обоих также оштрафовали и назначили выдворение.

Ранее «Медиазона» рассказала историю 20-летней студентки МГИК Сан Яни, которой назначили аналогичное административное наказание за нарушение двухнедельного карантинного режима. При этом ее адвокат Сергей Малик заявил, что полицейские обманом выманили ее из общежития, предложив проехать на обследование.