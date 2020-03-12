Чемпионат Испании по футболу приостановили на две недели из-за коронавируса

Чемпионат Испании по футболу приостановили как минимум на два ближайших тура из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте турнира.

Отмечается, что решение было принято, «учитывая карантин, введенный в «Реале», и возможные случаи заражения в других клубах». Через две недели организаторы соревнований, исходя из сложившейся ситуации, решат, возобновлять ли турнир или нет.

Карантин в «Реале» ввели после того, как один из игроков баскетбольной команды клуба сдал положительный тест на коронавирус. Так как и баскетбольная, и футбольная команды тренеруются в одном месте, карантин распространяется на всех игроков клуба.

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон после того, как у игрока команды «Юта Джаз» зафиксировали коронавирус, в Канаде был отменен чемпионат мира по фигурному катанию, а в США — этап Кубка мира по лыжным гонкам.