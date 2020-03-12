На Урале собирают подписи за переименование улицы Терешковой в городе Артемовском. К петиции есть вопросы

На платформе Change.org появилась петиция с требованием переименовать улицу Валентины Терешковой в городе Артемовском Свердловской области. Петиция написана от имени активистов партии КПСС Артемовского городского округа.

«С большим сожалением мы констатируем, что Валентина Владимировна, хоть и не переставая быть символом успехов советской эпохи, теперь во многом олицетворяет иные ценности <...> Полагаем, что с учетом ее нынешней активной политической деятельности, имени Валентины Владимировны Терешковой, при всем уважении к ее заслугам как первой советской женщины-космонавта, не следует быть увековеченным на карте нашего города», — говорится в петиции.

Обращение, адресованное главе Артемовского Андрею Саморечнову и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, к настоящему моменту подписали 329 человек.

В то же время собеседники «Новой газеты» отмечают, что к самой петиции возникают вопросы. Так автором петиции значится некий Иван Кожевников, представляющийся активистом партии КПСС Артемовского городского округа. Такого активиста в Артемовском не знают ни сотрудники местных СМИ, ни представители коммунистических организаций. Также не знают в Артемовском и о существовании в городе ячейки партии КПСС.

«Более того, инициатива о переименовании улицы Валентины Терешковой выглядит странной, даже несмотря на ее предложение «обнулить» президентские сроки Владимира Путина. Имя улицы отражает историческое явление: первый полет женщины в космос, и из-за одного высказывания переименовывать улицу — неправильно. Тем более, в Артемовском бюджет трещит по швам, есть, куда тратить деньги. Мы бы не поддержали такую инициативу», — заявила «Новой газете» первый секретарь Артемовского городского отделения КПРФ Екатерина Котлова.

Партия КПСС («Коммунистическая партия социальной справедливости») была создана в 2012 году. На ее сайте сегодня указан несуществующий номер телефона (в нем больше цифр, чем установлено, а если урезать последнюю — попадаешь в сервисный центр «Самсунг») и несуществующий электронный адрес.

Получить комментарии адресатов петиции — мэра Артемовского и губернатора Свердловской области — «Новой газете» на момент публикации не удалось.