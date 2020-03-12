В Казахстане, где не выявили ни одного случая коронавируса, отменили парад Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за угрозы распространения коронавируса отменил военный парад в Нур-Султане в честь 75-летия Победы. Об этом в фейсбуке сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали. В стране пока не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.

Токаев также распорядился отменить мероприятия, посвященные празднику весны Наурыз, и перенести запланированные международные форумы. На сайте президента Казахстана говорится о временном запрете на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, конференций и выставок.

Власти усилят санитарных режим в торговых центрах, на рынках, вокзалах, аэропортах и других местах большого скопления людей. Кроме того, студентов переведут на дистанционное обучение, а школьникам продлят весенние каникулы.

Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти пока не планируют отменять празднование Победы 9 мая или вводить какие-либо ограничительные меры для проведения мероприятия. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что парад в этом году будет идти на полчаса дольше и станет «более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом».