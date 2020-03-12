Две трети российских регионов одобрили закон о поправках в Конституцию

Законодательные собрания более двух третей регионов России одобрили закон о внесении поправок в Конституцию. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас, передает РИА Новости.

Обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны.По словам Клишаса, все отзывы региональных парламентов на законопроект были положительными. Совет Федерации утвердит результаты голосования 14 марта.

Отметим, что для внесения изменений в Конституцию была необходима поддержка двух третей российских регионов (как минимум 57 субъектов — ред.). Теперь поправки и постановление о проведении всероссийского голосования должны поступить в Конституционный суд.

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Накануне Совет Федерации и Госдума одобрили поправки к Конституции, предложенные президентом Владимиром Путиным и специально созданной комиссией по внесению изменений в Основной закон страны. Парламентарии проголосовали за добавление в Конституцию определения брака как союза мужчины и женщины, упоминание бога, одобрили пункты о недопустимости призывов к отчуждению частей территории России и о государствообразующем статусе русского народа. Также депутаты и сенаторы поддержали поправку Валентины Терешковой, которая позволит Владимиру Путину снова избираться на пост президента в 2024 году.

Ожидается, что президент подпишет документ в середине марта, а всенародное голосование по поправкам в Основной закон страны пройдет 22 апреля.