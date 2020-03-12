Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против внесения поправок в Конституцию

Роскомнадзор заблокировал сайт кампании «Нет!», на котором шел сбор подписей против поправок в Конституцию. Об этом «Новой газете» сообщили представители московского комитета кампании.

Уточняется, что сайт был заблокирован по решению Таганского районного суда Москвы за нарушение законодательства в области персональных данных (ст. 15.5 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

Скриншот с сайта Роскомнадзора

По словам координатора проекта Андрея Пивоварова, они не получали уведомление от Роскомнадзора, из-за чего суть претензий пока не понятна.

«Сбор личных данных на сайте проходил с соблюдением законодательства, поэтому решение о блокировке мы считаем политическим, — отметил Пивоваров. — Кампания, конечно, продолжится. Мы сделаем зеркала сайта и будем информировать об этом в социальных сетях».

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На момент блокировки сайта подписи «против конституционного переворота и узурпации власти» оставили более 50 тысяч человек. Отмечалось, что цель кампании «Нет!» — «добиться, чтобы как можно больше граждан России высказались против на «голосовании» по поправкам в Конституцию».