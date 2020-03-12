В Подмосковье завели уголовное дело из-за того, что работник завода рассказал коллегам о гомосексуальности одного из сотрудников

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за публичного разглашения информации о гомосексуальной ориентации жителя подмосковных Мытищ без его согласия. Об этом сообщает ЛГБТ-группа «Стимул».

В сентябре 2017 года Дмитрий — сотрудник одного из заводов в Подмосковье — забыл телефон на скамейке в раздевалке. Устройство не было заблокировано, поэтому один из работников взял смартфон и прочитал переписку Дмитрия с мужчинами, а также увидел интимные фото. Он разослал скриншоты в групповой чат сотрудников предприятия в WhatsApp, поэтому все узнали о личной жизни пострадавшего.

В «Стимуле» рассказали, что в СК неоднократно отказывали в возбуждении дела. Следователь заявлял, что Дмитрий «не использовал средства защиты от чужого просмотра содержимого его телефона», поэтому распространивший скриншоты работник «имел основания полагать, что он, как один из участников переписки, не возражает против его распространения».

Юристы обжаловали отказы в прокуратуре и суде. Теперь СК завел дела о незаконном распространении сведений о частной жизни лица без его согласия (ст. 137 УК) и нарушении тайны переписки (138 УК).