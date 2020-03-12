Ждущего два года лекарства от СМА ребенка из Мурманской области отправят на консилиум. Еще троим детям власти региона закупили «Спинразу»

Захар Мудрук, трехлетний мурманчанин, страдающий спинальной мышечной атрофией (СМА), поедет на консилиум в конце марта. Об этом заявил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как передает ТАСС, консилиум пройдет в Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии им. Вельтищева. Диагноз СМА второго типа Захару поставили в девять месяцев. С тех пор семья не могла добиться назначения препарата.

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Кроме того, в Мурманской области состоялся тендер для закупки «Спинразы» еще троим детям из региона — более чем на 31 миллион рублей будет поставлено четыре дозы. Инъекции пациентам должны сделать в апреле. Ранее областной Минздрав обещал до конца года приобрести десять ампул «Спинразы».

В Мурманской области четверо детей страдают СМА, пока терапию получают только двое — за счет благотворительной программы производителя.