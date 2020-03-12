Российские туроператоры потеряли как минимум 500 млн рублей из-за отмены поездок иностранцами

Российские туроператоры по въездному туризму заявили о практически полной остановке продаж туров в Россию — общая стоимость аннулированных заявок с марта по май составила порядка 500 млн рублей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Речь идет об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов. «Причины – как в распространении коронавируса во многих странах Европы и Азии, так и в принимаемых в самой России мерах по недопущению распространения вируса COVID-19», — говорится в сообщении АТОР.

Отмечается, что наибольшее число аннуляций идет по азиатскому рынку: от поездок в Россию отказываются туристы из Китая, Южной Кореи, Вьетнама, Индонезии, Японии. «Традиционно эти туристы начинают туристический сезон раньше турпотока из других стран. На втором месте - Ближний Восток, затем — Европа», — добавили в АТОР.

Накануне Россия временно приостанавила авиасообщение с Францией, Германией, Италией и Испанией, а для возвращающихся из этих стран ввели обязательный режим самоизоляции. Исключениями станут рейсы Москва-Берлин, Москва-Мюнхен, Москва-Франкфурт-на-Майне,Москва-Рим, Москва-Барселона, Москва-Мадрид и Москва-Париж.

Кроме того, Россия перестала выдавать визы гражданам Италии, Ирана и Китая, которые лидеруют по количеству заболевания коронавирусом.