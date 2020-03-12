В Екатеринбурге и Петербурге задержали участников пикетов против «обнуления» президентских сроков

В Екатеринбурге и Петербурге полиция задержала нескольких участников акций против поправок в Конституцию, в случае принятия которых президент Владимир Путин сможет снова стать кандидатом в 2024 году.

У здания Законодательного собрания Свердловской области задержали проводивших пикеты активиста Сергея Тиунова и председателя областного отделения партии «Яблоко» Сергея Хоренженко. Еще одну активистку, Елену Парий, задержали у здания городской администрации. Об этом сами активисты и их знакомые сообщают в фейсбуке.

«Председателя Свердловского регионального отделения Партии «Яблоко» Сергея Хоренженко только, что задержали сотрудники полиции. Это произошло во время пикета против внесения поправок в Конституцию. Сейчас его везут в отдел полиции №9 . Со слов полицейских причина задержания - нарушение порядка проведения пикета», — написал на своей странице член федерального политсовета «Яблока» Максим Петлин.

По его словам, областное «Яблоко» никак не было связано с Парий. «Мы не общались и не согласовывали каких-то совместных действий, она стояла в 70 метрах от Хоренженко, это были два разных пикета. Однако министерство общественной безопасности настаивает, что это — одна акция», — рассказал Петлин «Новой газете».

Известно, что Хоренженко стоял рядом со зданием Заксобрания с плакатом «Нам не нужен просроченный президент». Елена Парий держала плакат: «Лучшая поправка Путина — отставка». Таким образом они протестовали против поправок в Конституцию и возможного «обнуления» президентских сроков Владимира Путина. Глапва пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых заявил «Новой газете», что проверит информацию о задержании активистов.

В Петербурге на выходе из домов задержал четырех человек, которые собирались на акцию против поправок в Конституцию, передает «ОВД-Инфо». Одну активистку и муниципального депутата МО «Малая охта» Василия Кунина доставили в 43-й отдел полиции. Во время пикета у Заксобрания на Исаакиевской площади задержали еще одного мужчина, его повезли в первый отдел полиции, где находятся еще трое активистов. На них собираются составить протоколы за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Законодательное собрание Свердловской области сегодня рассматривало предложенные президентом поправки в Конституцию России, ранее одобренные Госдумой и Советом Федерации. Региональный парламент также одобрил изменения в основной закон страны.