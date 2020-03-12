Индекс Московской биржи обновил минимум с января 2019 года. Курс доллара превысил 74 рубля

Индекс Мосбиржи, отражающий капитализацию 50 крупнейших представленных на ней компаний в рублях, упал ниже 2400 пунктов (более 4,5 %). Об этом свидетельствуют данные на начало торгов.

Это минимальное значение с января прошлого года, отмечает ТАСС. Курсы доллара и евро тоже растут: американская валюта превысила рубеж в 74 рубля впервые с марта 2016 года, европейская — 83,5 рубля.

Акции ряда российских компаний тоже упали: снижение стоимости ценных бумаг «Аэрофлота» превысило 7%, у Сбербанка и «Роснефти» они упали более чем на 4%, акции «Яндекса» — более чем на 2,5%.

Снижение началось после того, как страны ОПЕК+ на встрече 6 марта в Вене не смогли договориться о сохранении соглашения об ограничении добычи нефти. Из-за этого цены на сырье обновили многолетний минимум и упали более чем на 30% на европейских и американских биржах. Вслед за нефтью снизился и курс рубля к доллару и евро: американская валюта превысила 74 рубля, европейская — 85. Вскоре курс начал постепенно снижаться.