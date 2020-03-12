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НБА приостановила сезон после обнаружения коронавируса у игрока «Юты Джаз»

Спорт

 

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон после того, как у игрока команды «Юта Джаз» зафиксировали коронавирус. 

«НБА будет использовать этот перерыв для определения дальнейших шагов по борьбе с пандемией коронавируса», — говорится в заявлении.

Накануне на пресс-конференции игрок «Юты Джаз» Руди Гобер потрогал все микрофоны, смеясь над паникой из-за коронавируса. Позже стало известно, что баскетболист сдал положительный тест на COVID-19. 

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса отменили чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале на следующей неделе. Кроме того, многие мероприятия по всему миру также были отменены, либо их решили проводить без зрителей. 

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19. После этого президент США Дональд Трамп объявил о запрете на 30 дней въезда в страну из стран Европы из-за угрозы распространения вируса. 

По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 125 тысяч человек, его жертвами стали более 4,5 тысяч человек. При этом медикам удалось вылечить 68 тысяч пациентов с коронавирусом.  

Теги:
баскетбол, коронавирус, nt

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