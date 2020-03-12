Сопредседатель предвыборного штаба Путина возглавила совет Фонда общественных интересов «Яндекса»

Совет Фонда общественных интересов «Яндекса» возглавила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Об этом сообщил источник ТАСС, представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям» назначение Шмелевой.

Помимо этого, исполнительным директором фонда стала гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина. В совет вошли еще девять человек, среди которых декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и глава бизнес-школы «Сколково» Андрей Шаронов.

Решение о создании Фонда общественных интересов «Яндекса» было принято осенью 2019 года. С ним компания будет согласовывать консолидацию 10% и более акций в одних руках, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Фонд также сможет временно отстранять от должности гендиректора компании.

Помимо должности руководителя «Сириуса», Шмелева занимает пост сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта. В 2018 году она была сопредседателем избирательного штаба президента Владимира Путина.