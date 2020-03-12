Суд в Саратове освободил из-под ареста одного из подростков, подозреваемых в подготовке нападения на школу

Саратовский областной суд освободил из-под ареста одного из подростков, подозреваемых в подготовке нападения на школу. Об этом сообщает ТАСС.

Меру пресечения школьнику изменили на запрет определенных действий. По делу проходит еще один подросток, об изменении ему меры пресечения пока не сообщалось.

ФСБ в конце февраля сообщила о задержании двух подростков, их заподозрили в подготовке нападения на школу. В спецслужбе говорили, что в одном из заброшенных бомбоубежищ дети хранили обрез охотничьего ружья.

Подростки сначала заявили, что действительно хотели напасть на учебное заведение, но впоследствии отказались от своих слов. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя отмечала, что школьники «сами не знают, как так сказали».