Ритейлеры заявили о возможных перебоях поставок из-за ужесточения в Москве правил движения грузовиков

14 отраслевых союзов, в которые входят крупнейшие производители продуктов, транспортно-логистические компании и ретейлеры, заявили о возможных перебоях с поставками из-за новых ограничений движения грузового транспорта в Москве, которые могут вступить в силу 1 апреля.

Об этом говорится в письме на имя мэра столицы Сергея Собянина, пишет РБК.

Изменения касаются правил выдачи пропусков для въезжающих в город грузовиков, которые «значительно меняют механизм планирования маршрутов и время движения», отмечается в письме.

По мнению авторов обращения, нововведение повлечет необоснованный рост затрат предпринимателей и возможные перебои с доставкой товаров.

Под письмом подписались Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Российский автотранспортный союз, Национальная мясная ассоциация, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национальный союз производителей молока, ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».