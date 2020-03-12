Трамп объявил о временном запрете въезда в США из стран Европы

Президент США Дональд Трамп объявил о запрете въезда в страну из стран Европы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом президент заявил в обращении к нации, передает Reuters.

Новые правила вступят в силу в полночь 13 марта и будут действовать 30 дней. Исключения будут сделаны для Великобритании и граждан США, которых должны будут пройти тесты на коронавирус.

Трамп отметил, что власти Евросоюза не приняли необходимых мер предосторожности, в частности не ограничили поездки из Китая, что привело к распространению вируса.

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В США зарегистрировали около тысячи случаев заболевания коронавирусом, 38 человек скончались. Число заболевших COVID-19 в мире превысило 125 тысяч человек, его жертвами стали более 4,5 тысяч человек. При этом медикам удалось вылечить 68 тысяч пациентов с коронавирусом.