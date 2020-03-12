В Италии закрыли бары, магазины и рестораны из-за ситуации с коронавирусом

В Италии из-за ситуации с новым коронавирусом закрыли все магазины розничной торговли, бары, рестораны и салоны красоты. Об этом сообщил в фейсбуке итальянский премьер Джузеппе Конте.

Ограничения введены на период с 12 по 25 марта, отмечает Corriere della Sera. Они не коснутся продуктовых магазинов и аптек, а также точек, торгующих товарами первой необходимости.

Ограничения не запрещают доставку продуктов из общепита при соблюдении необходимых санитарных норм. Также, несмотря на ограничения, различные предприятия и фабрики смогут продолжать работать при условии обеспечения мер безопасности.

По словам Конте, дефицита продуктов в стране, несмотря на ограничения и ситуацию с коронавирусом, не будет.

Ранее в Италии были введены и другие меры из-за COVID-19: ограничения на перемещения по стране, запрет массовых мероприятий и отмена занятий в школах и университетах. Они действуют до 3 апреля.

Число случаев коронавируса в Италии превысило 12 тысяч, более 800 человек от него скончались. По всему миру число заболевших — более 126 тысяч человек, умерли от COVID-19 более 4,6 тысячи. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового коронавируса.