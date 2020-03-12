Актер Том Хэнкс объявил о заражении коронавирусом

Американский актер Том Хэнкс и его жена, актриса Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом он сообщил в твиттере.

63-летние супруги находятся в Австралии, где готовились к съемкам фильма База Лурмана об Элвисе Пресли. По словам Хэнкса, он с женой почувствовали себя простудившимися, у них появился жар, поэтому они решили сдать анализы на коронавирус, которые оказались положительными.

«Мы, Хэнксы, будем тестироваться, наблюдаться и находиться в изоляции от общества для безопасности», — заявил актер.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19. В организации заявяли, что смертность от коронавируса превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа.

Согласно последним данным, общее число заболевших COVID-19 в мире составляет более 125 тысяч человек, его жертвами стали более 4,5 тысяч человек. При этом медикам удалось вылечить 68 тысяч пациентов с коронавирусом.