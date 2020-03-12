Что произошло за ночь 12 марта. Коротко

Президент США Дональд Трамп временно запретил въезд в страну гражданам большинства европейских государств из-за угрозы распространения коронавируса. В список попали все страны Шенгенской зоны. Исключением для запрета на въезд стала Великобритания, которая начала процесс выхода из Евросоюза. Среди заразившихся граждан США — актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон.

Италия ужесточила введенные в стране ограничения из-за COVID-19. Власти решили закрыть салоны красоты, бары, ряд магазинов и рестораны. Премьер-министр Джузеппе Конте отметил, что исключением из запрета станут супермаркеты, аптеки, а также продовольственные магазины.

Ретейлеры сообщили о возможном перебое с поставками в Москве из-за новых правил. В письме на имя мэра столицы Сергея Собянина отмечается, что новые правила выдачи пропусков для въезжающих в город грузовиков могут негативно повлиять на грузовую логистику в Москве.

Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизили цены на продажи сырой нефти в апреле. Арабские Эмираты сделали то же самое для февральских продаж. Bloomberg пишет, что страны приняли такое решение из-за конфликта между Саудовской Аравией и Россией, который угрожает бюджетам стран, производящих нефть.