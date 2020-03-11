В Болгарии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Софии скончалась первая жертва коронавируса — 66-летняя женщина, которая вчера была госпитализирована с положительной пробой на COVID-19.

Отмечается, что лечение ее мужа, у которого также подтвердился коронавирус, продолжается.

Тем временем министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первом в стране случае заболевания коронавирусом, передает агентство Reuters. Это случилось с гражданином Турции, который недавно вернулся из Европы. Он помещен в карантин.

85-миллионная Турция продержалась дольше других балканских стран. В них статистика на сегодня такова: Румыния – 30 случаев, Хорватия – 16, Сербия – 12, Албания – 10, Босния и Герцеговина, а также Северная Македония и Болгария - по 7. Чистыми зонами остаются Черногория и Косово.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19. Ранее в организации заявили, что смертность от коронавируса превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа.

Согласно последним данным, общее число заболевших COVID-19 в мире составляет более 121 тысячи человек, его жертвами стали более четырех тысяч человек. При этом медикам удалось вылечить более 65 тысяч пациентов с коронавирусом.