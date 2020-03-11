«Аэрофлот» компенсирует хозяину двух погибших кошек деньги только за сломанную переноску

Авиакомпания «Аэрофлот» решила компенсировать хозяину двух кошек, погибших при перелете из Нью-Йорка в Москву, три тысячи рублей за сломанную переноску. Об этом сообщил владелец животных Максим Чумаченко.

Согласно официальному ответу «Аэрофлоту», перевозчик не будет выплачивать компенсацию морального вреда, так как не нашел «наличия причинно-следственной связи между повреждением контейнера для перевозки животных при разгрузке в аэропорту в Москве и гибелью кошки в Софии».

Ранее МВД отказалось возбуждать уголовное дело о жестоком обращении с животными после гибели кошек Чумаченко, заявив, что боксы с животными упали с багажной ленты и повредились из-за ветра.

У «Аэрофлота» снова проблемы с котами. Правда, на этот раз совсем не смешные.



Во время перелёта из Нью-Йорка в Москву погибли двое котов. У ещё одного диагностировали обморожение. Хозяин винит во всём авиакомпанию.



«Дно переноски ушло в потолок».https://t.co/rq5f2B1Q6C — baza (@bazabazon) January 24, 2020

В январе Чумаченко летел «Аэрофлотом» из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве, он вез с собой трех котов. В «Шереметьево» ему выдали две сломанные переноски и котов, которые получили серьезные травмы. Одна из кошек умерла на борту самолета, вторая — позже у ветеринара, а у третьей диагностировали обморожение.

Перевозчик возложил ответственность на компанию «Шереметьево Хэндлинг», которая занимается обработкой багажа, и пообещал изменить правила транспортировки животных.