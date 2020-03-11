Минобороны сообщило о гибели российского военного в ДТП в Сирии

В Сирии российский военнослужащий-контрактник погиб в ДТП. Об этом RT сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что инцидент произошел 11 марта: «Двигаясь в составе колонны по горному участку автодороги общего пользования аль-Кадмус-Банияс автомобиль Урал-4320 авиабазы Хмеймим съехал в кювет допустив столкновение с придорожной постройкой», — говорится в сообщении.

Приичиной ДТП «могла стать техническая неисправность автомобиля», отметили в министерстве.

Ранее агентство SANA сообщало, что в Сирии столкнулись российская военная машина и микроавтобус. В результате погибли российский военный и две местные жительницы, еще семь человек, среди которых двое российских военных, получили травмы.