Российские эксперты и правозащитники инициировали обращение в Совет Европы по поводу поправок в Конституцию РФ

Ряд российских экспертов в области конституционного и других отраслей права, а также активистов гражданского общества и правозащитников инициировали открытое коллективное обращение в Совет Европы через Венецианскую комиссию СЕ с просьбой дать заключение на внесенные в Конституцию РФ поправки и на саму процедуру их принятия.

Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) — консультационный орган Совета Европы по конституционному праву, который состоит из независимых экспертов, получивших международное признание, и ее заключения имеют важное значение для принятия решений в Совете Европы.

На данный момент обращение подписали более 120 человек, среди которых Виктор Шейнис, Ирина Алебастрова, Георгий Сатаров, Сергей Гуриев, Вячеслав Бахмин, Станислав Станских, Юрий Джиблазде, Лев Гудков, Валерий Борщев, Кирилл Рогов, Юлия Галямина, Елена Панфилова, Игорь Клямкин, Наталья Таубина, Александр Кынев, Иван Курилла, Сергей Пархоменко, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Лев Пономарев, Борис Вишневский, Лев Шлосберг, Наталья Евдокимова, Александр Черкасов и другие. Инициаторы призывают всех, кто согласен с формулой обращения, присоединяться к нему на сайте Change.org по ссылке.

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Вместе с тем часть экспертов и активистов, разделяя общий пафос обращения, сочли некорректным апеллировать к международному сообществу по вопросу, который должен быть решен силами гражданского общества в России, тем более, что нам еще предстоит выразить свое отношение к поправкам к Конституции через процедуру «всенародного голосования» 22 апреля. С другой стороны, нет сомнений, что Совет Европы обратит внимание на то, что произошло с Конституцией РФ, и без всяких подсказок с нашей стороны.