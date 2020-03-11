В России зарегистрировали еще восемь случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали еще восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы. Таким образом число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 28.

Как уточняется, шесть человек заболели в Москве, еще два в Московской области. Один из заболевших в столице — ребенок, у которого полностью отсутствуют симптомы заболевания.

«Пациенты госпитализированы в столичные стационары. Четверо проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один пациент госпитализирован в инфекционную больницу №1», — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что люди из круга контактов всех заболевших уже находятся под медицинским наблюдением. Отмечается, что никто из заболевших не посещал работу в последние дни.

В связи с увеличением случаев заболевших оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал сократить число массовых мероприятий в стране, а федеральным чиновникам — отменить все заграничные командировки, за исключением неотложных.

«Рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе сообщалось, что трое заболевших коронавирусом россиян уже выздоровели и выписались из больниц. Еще несколько человек, заразившиеся COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess в Японии (они не входят в статистику по России), покинули карантинную зону в Казани.